Украинская "подружка Ди Каприо", супермодель Алина Байкова показала головокружительную гибкость

Алина Байкова стала на голову посреди оживленной дороги в Париже / instagram.com/alina_baikova

Украинская супермодель с мировым именем, которой приписывали роман с голливудским плейбоем Леонардо Ди Каприо, Алина Байкова не только сногсшибательно красива, но и может удивить гибкостью своего стройного тела.

Красотка оказалась в Париже во время празднование во Франции национального праздника. В знак солидарности с Украиной главная достопримечательность страны, Эйфелева башня, была подсвечена цветами украинского флага.

Вдохновившись этим жестом признательности, Байкова также решила сделать символический поступок, который, вероятно, отображает то, что во время войны творится в душе каждого украинца. Его она показала на своей странице в Instagram.

"Когда весь мир встал с ног на голову", - сказала модель, и... буквально встала с ног на голову посреди оживленной парижской проезжей части на фоне Ейфелевой башни. Байкова таким образом намекнула, что жизнь многих перевернулась за последние пять месяцев.

Это не первый необычный жест, посвященный Украине, от модели. Ранее она посетила Каннский фестиваль с национальным флагом, который тайно пронесла в лифе платья.

Алина Байкова стала на голову посреди оживленной дороги в Париже / instagram.com/alina_baikova

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