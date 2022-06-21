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Запрещенная украинская символика в лифе платья: украинская модель рассказала про аферу в Каннах

21 июня 2022, 02:17

Алина Байкова призналась, что остается мертвой в глубине души, пока в ее стране идет война.

Алина Байкова вышла на красную дорожку Канн с флагом Украины / instagram.com/alina_baikova

Топ-модель, одна из самых востребованных манекенщиц Украины, звезда модных показов Christian Dior, Lanvin, John Galliano, Kenzo, Hermes, Dolce & Gabanna, Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Алина Байкова рассказала в интервью для Insider о своем дерзком поступке во время 75-го Каннского кинофестиваля.

Согласно правилам, демонстрация украинской символики на красной дорожке была запрещена. Несмотря на это многие знаменитости, в стремлении поддержать нашу страну, которая сейчас охвачена войной, выражали свое уважение украинскому народу различными символичными жестами.

Алина Байкова, к примеру, добавила к своему платью сказочной принцессы непростой аксессуар - на лифе наряда красовалась сине-желтая ленточка, а в руках она несла маленький флаг Украины.

"Этот флажок я осторожно сложила и спрятала в лиф платья, поскольку выходить на красную дорожку с украинской символикой было запрещено. И вот, уже приближаясь к финишной прямой, вынула флажок. Я долго решалась на этот шаг, но понимала, что должна максимально использовать свою популярность и свой голос в поддержку Украины. Накануне были волнения и сомнения по поводу такого нарушения правил, но они сразу же исчезли, едва в моих руках появилось сине-желтое знамя – сотни фотографов бросились ко мне!" - вспоминает модель.

Она призналась - решиться на такую аферу было страшно, но она также понимала, что просто не имеет права поступить иначе. Ведь, как настоящая патриотка, она должна была воспользоваться таким случаем, чтобы вновь обратить внимание мира на Украину, на которую напала РФ. "Я очень люблю свою страну, мое сердце разбито из-за того, что переживает Украина последние три месяца! Может, моя жизнь в США со стороны выглядит гламурно, но внутри я мертва. Да, я продолжаю вести прежний образ жизни, но в нем нет былой радости и удовольствия. Не могу дождаться момента, когда война закончится – невыносимо каждый день смотреть на то, как наш народ страдает и гибнет.

Я никогда не боялась, как теперь. Понимаю, что не имею такой власти, с помощью которой можно что-то изменить, но жестами и поступками, подобными тем, что я делала в Каннах, я могу достучаться до мирового общества и не дать умалчивать тему войны в Украине", - поделилась украинская модель.

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Напомним, другая украинская красотка - модель, телеведущая и волонтерка Катя Осадчая, также сверкнула на Каннском кинофестивале, в рамках которого провела благотворительный вечер.

Упоительным сине-желтым нарядом также поддержала Украину в Каннах мегазвезда Голливуда Тильда Суинтон, назвав этот поступок своим манифестом.

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