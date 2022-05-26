Катя Осадчая в ошеломительном белом наряде покорила Канны

Катя Осадчая и Юрий Горбунов посетили Каннский кинофестиваль-2022 / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая, журналистка и волонтерка Катя Осадчая вместе со своим мужем, шоуменом и ведущим Юрием Горбуновым, приняла участие в благотворительном вечере в рамках Каннского фестиваля киноискусства.

"Каннский фестиваль для Украины в этом году возможность привлечь внимание мира к войне, преступлениям россии в Украине и всем ужасам, которые творят оккупанты на нашей земле. В этом году Юрий Горбунов в составе официальной делегации Государственного агентства по кинематографу, как член национального совета, а я приобщилась к ведению благотворительного вечера и сбору денег в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас на фронте. Мы собрали 1,5 миллиона гривен и сбор продолжается", - рассказала Осадчая.

Она также отметила, что каждое публичное мероприятие, которое можно использовать для повышения осведомленности мира о войне в Украине, каждая возможность должна быть использована, ведь ситуация в нашей стране и на мировой арене накаляется.

"Сейчас важно каждое интервью международной прессе, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту. К сожалению, не все думают так, как мы, мы не должны допустить продвижения в Европе мнения о "не все так однозначно", которое наши враги пытаются посеять", - заявила ведущая.

Первое за время войны светское мероприятие такого масштаба Катя Осадчая встретила во всеоружии: на ней было сногсшибательное белое платье в пол, украшенное желто-синей ленточкой, колье, будто сплетенное из колосьев пшеницы, и серьги, напоминающие грозди калины.

Катя Осадчая на Каннском фестивале-2022 / instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая на Каннском фестивале-2022 / instagram.com/kosadcha

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Ранее стало известно, что музыкант Андрей Хлывнюк отправился на восток Украины, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои в войне, которую россия развязала против Украины.

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