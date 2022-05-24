Катя Осадчая показала, как выглядела в первый день войны: "Мы все травмированы на всю жизнь"

Катя Осадчая показала, как выглядела в первый день войны / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, телеведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, каким было ее 24 февраля - первый день полномасштабной войны в Украине.

На своей странице в Instagram она опубликовала свое первое "военное" сэлфи. Его ведущая сделала в супермаркете - лицо скрыто маской, над которой виднеются заплаканные, испуганные глаза.

Как и тысячи людей по всей стране, Осадчая и ее семья проснулись от взрывов. Потом были панические сборы, закупка продуктов, поездка к родителям.

"А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не поместился в багажник, так и ехали все 19 часов. Мы не были готовы к такому коварному вторжению глупого соседа. И до сих пор не верим, что все это происходит с нами", - рассказала ведущая.

В комментариях под фото подписчики Осадчей также поделились своими грустными историями о том, как одно утро изменило всю их жизнь.

Катя Осадчая показала, как выглядела в первый день войны / instagram.com/kosadcha

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