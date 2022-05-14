Дама с пистолетом: Катя Осадчая готовится защищать оживающий Киев

Катя Осадчая вернулась в Киев с мечтой об оружии / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, телеведущая и волонтерка Катя Осадчая возобновила работу в Киеве, несмотря на то, что до сих пор существует вероятность повторного нападения на столицу.

Осадчая принимает участие в благотворительный концертах, а также расширяет возможности своего проекта Пошук зниклих.

К счастью, среди рабочей суеты ей удается уделить немного времени себе. На своей странице в Instagram ведущая опубликовала нынче редкое для нее фото - на нем Осадчая искренне улыбается.

Снимок сделан на Подоле: ведущая с легким макияжем и распущенными волосами наслаждается теплом майского солнца.

"Киев все больше возвращается к жизни. Хочу научиться стрелять..." - подписала теплый весенний кадр Осадчая. Очевидно, радуясь расцветающей столице, она ощутила необходимость получить практические навыки для защиты своей страны.

Катя Осадчая вернулась в Киев с мечтой об оружии / instagram.com/kosadcha

В комментариях ведущую поддержали фанаты - кто-то предлагал свои услуги учителя по стрельбе, кто-то делился аналогичными планами, а кто-то обсыпал Осадчую комплиментами:

"Ну погляд вже вбивчий!"

"Краса зараз несамовита)"

"Пташка❤️"

"Але гарна! ❤️"

"настрій такий грайливий! хочеться цукерку і... застрелити рашиста! Слава Україні!"

"І в мене такий план) Отримати дозвіл і навчитися володіти зброєю. Нове життя, нові навички!"

"Я теж після війни хочу навчитися стріляти. Катю, ви чарівна".

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Ранее телеведущий и муж Катерины Осадчей Юрий Горбунов рассказал о том, как он зарабатывает во время войны.

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