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"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

13 мая 2022, 17:53

Телеведущий рассказал о своей жизни сейчас.

горбунов, осадчая
Горбунов и Осадчая много помогают/ instagram.com/gorbunovyuriy/

Телеведущий и муж Катерины Осадчей Юрий Горбунов рассказал о том, как он зарабатывает во время войны.

Об этом он сообщил в интервью Славе Демину на Люкс ФМ.

На вопрос о том, как сейчас зарабатывает Юрий Горбунов, ведущий ответил: "Никак. А как я сейчас могу зарабатывать? Может быть сейчас зарабатывают бизнесмены, у которых супермаркеты, рынки. Мы никак не зарабатываем", - рассказал он.

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По его словам, они сейчас только тратят, но это траты, которые являются вкладом в победу. Сейчас не может быть людей, которые не совершают вклад в нашу победу. Иначе они просто не граждане Украины.

"Раньше те, кто мог отдать тысячи долларов, сейчас отдают тысячи гривен. Люди вскрыли свои подушки безопасности. Но ни все равно тратят на армию", - говорит Горбунов.

Напомним, ранее Катя Осадчаяпоздравила всех матерей с их "профессиональным" праздником. Кроме того она показала снимок, на котором показала свой округлый животик.

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