Заядлый путинист Охлобыстин назвал Галкина аномалией и мечтает о долгой войне в Украине

Охлобыстин осудил Пугачеву и Галкина и мечтает о долгой войне в Украине / Коллаж

Рашистский актер, фанат путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин агрессивно прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкин из рф после начала полномасштабной войны в Украине.

Воинствующий русофил дал заднюю с заявлением о готовности ехать на фронт и защищать свои рашистские убеждения, однако продолжает исповедовать пропагандистский постулат "кто не с нами, тот против нас".

Так Охлобыстин отрицает значимость Примадонны для российской эстрады, называя ее "противоречивой фигурой". Ее мужа и вовсе называет "аномалией", намекая, по следам рашистки Симоньян, на нетрадиционную ориентацию комика.

"Галкин — это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение. ... Вон, Борис Моисеев тоже, кто бы о нем что ни говорил, а близкие друзья уверяют, что прекрасный товарищ. Я просто отношусь к этим извращениям, сами понимаете, очень отрицательно", - рассуждает Охлобыстин.

Антивоенная позиция Галкина не понятна фанату Путина еще и по той причине, что войну в Украине он считает манной небесной, которая вознесет русскую культуру.

"Считаю: чем дольше продлится спецоперация, тем лучше. Если будет прямо сейчас заключен какой-то похабный мир, из всех щелей повылазят чиновники — в кино, промышленности и других областях, и будут пытаться вернуть картину мира к началу февраля. А там нас ничего не ждало, впереди была скользкая детская горка, намазанная толстым слоем вазелина, по которой мы голыми задами катились в неизвестность. Перспектив не было. Нужна ситуация, чтобы жизнь заставила, научила. К сожалению, это всегда болезненно. Но нам не привыкать — нас ковали в 90-е!" - рассказал он.

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