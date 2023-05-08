Украинская певица накинулась на Таисию Повалий: "Пой калинку-малинку"

Инесса Братущик уверенно вычеркнула Повалий из украинских артистов, и считает ее предательницей.

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Инесса Братущик назвала Таисию Повалий предательницей, и призвала отказаться от украинских песен / instagram.com/inesabrat, instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица, Народная артистка Украины Инесса Братущик высказала свое жесткое мнение про Таисию Повалий, которую во время полномасштабной войны в Украине стали считать предательницей Родины, та также рассказала, что думает про тех звезд, кто встал на сторону Украины лишь после 24 февраля, хотя до этого не брезговали строить карьеру в стране-оккупанте.

В интервью для Главкома Братущик честно призналась - относится к артистам, которые осознали свою принадлежность нашей стране лишь с приходом полномасштабной войны, все еще относится осторожно.

"Возможно, скажу очень резко, но я не верю оборотням. Не верю тем, кто до последнего хотел усидеть на двух креслах. Я к таким людям веры не имею, потому что они уже однажды предали. Они одумались? Дай Бог! Жизнь покажет. Но у меня нет доверия. Чтобы стать с ними бок о бок и идти к Победе - нет. Это слабое звено", - твердо заявляет певица.

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Что же касается Таисии Повалий, то тут она поддерживает мнение большинства - апофеозом вероломности артистки-запроданки Братущик считает ее выступление на российском "Голубом огоньке" с песней "Червона Рута".

"Знаете, я не имею привычки обсуждать коллег и стараюсь не говорить о них плохого. Но я не могу назвать коллегами предавших. Не могу отрицать, что Тая Повалий – талантливая певица. Как и то, что Бог, украинская земля и украинская мама дали ей этот певческий дар. Но по сей день она выходит на сцену в россии и поет "Червону руту". Скажите, пожалуйста, с какими глазами? Если ты уже отреклась от своей земли, то пой "Калинку-малинку"! Не исполняй то, на что ты уже не имеешь права", - отмечает Инесса Братущик.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, что она захотела говорить лишь с пропагандистскими СМИ, а о войне, которую Путин развязал против Украины, она не сказала ни слова.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом, Игорем Лихутой.

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