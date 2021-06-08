Украинская музыкантка раскрыла тайны вирусного видео с котом Alugalug Cat

The Kiffness - Alugalug Cat / кадр из клипа

Песня The Kiffness Alugalug Cat набрала популярность, и после премьеры 28 мая, музыканты из всего мира собрались и записали кавер на песню со своими инструментами.

Как рассказала украинская музыкант Елена Андросова, которая играет на лоу вистле, она решила принять участие в этом "челлендже" тоже. Девушка вышла на связь со студией Твій день, и рассказала о своем инструменте,

"Это инструмент, характерный для кельтской музыки. Хотя, как мне известно, такие инструменты с шестью отверстиями использовались и с украинской народной музыке" - объяснила она про свой инструмент.

Девушка добавила, что оригинальная песня зацепила многих музыкантов, и они решили собраться, чтобы записать совместный трек.

"С котами я в прекрасных отношениях, поэтому трек не мог меня не зацепить. Захотелось попробовать ему подыграть", - рассказала музыкантка.Читайте такжеЗвезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина

Также она рассказала, что и ее кошка иногда реагирует на музицирование хозяйки - иногда "подпевает", а иногда засыпает и мурчит - это девушка воспринимает как похвалу своему исполению.

Напомним, Kiffness - это не группа, а кот Киффнесс породы Алугалуг.

Музыкант Дэвид Скотт из Южной Африки записал тему на мяукание своего любимца вместе с музыкантами из пяти стран мира - Украины, Бразилии, Чехии, России и США.

Каждый участник "группы" добавлял свою инструментальную партию, и таким образом они создали полноценную композицию.

Работу музыканты назвали международным симфоническим мэшапом.

Посмотреть видеоклип на песню можно на Youtube, а в Instagram появился вариант с живыми музыкантами.

Напомним, что полные выпуски шоу Твій день с украинскими знаменитостями на 1+1 можно смотреть онлайн на сайте 1plus1 video.