Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

Министерство культуры и информационной политики внесло российского актера Юрия Колокольникова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте ведомства 21 августа.
В документе отмечается, что Колокольникова внесли в "черный список" по представлению Службы безопасности Украины. Актер неоднократно популяризировал кремлевскую пропаганду и участвовал в фильмах, которые финансировались за счет страны-агрессора. Колокольников публично не высказывался о войне в Украине, поэтому продолжал появляться как в голливудских, так и российских лентах.
Самой известной ролью Юрия Колокольникова на зарубежном экране стал Стир из "Игры престолов" от HBO. Кроме этого, он снимался в фильме Кристофера Нолана "Тенет".
Параллельно с карьерой в Голливуде, актер не забывал принимать предложения от российских режиссеров. В частности, он снялся в фильме "Пираты галактики Барракуда" (2024), который был профинансирован Минкультом РФ.
Напомним, что в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, уже внесены 248 деятелей. Среди них - одиозные сторонники Путина, в частности Никита Михалков, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Владимир Соловьев и другие.
Что такое "черный список" Минкульта Украины?
Список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины (неформально упоминается в украинских СМИ как "черный список" Министерства культуры Украины) - список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры Украины на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета ТВ и радио. Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.
