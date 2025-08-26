Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

Голливудский актер-россиянин попал под санкции Минкульта за распространение кремлевской пропаганды.

Юрий Колокольников - черный список / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Колокольников, imdb.com

Актер Юрий Колокольников внесен в "черный список" Минкульта

Почему он туда попал

Министерство культуры и информационной политики внесло российского актера Юрия Колокольникова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте ведомства 21 августа.

В документе отмечается, что Колокольникова внесли в "черный список" по представлению Службы безопасности Украины. Актер неоднократно популяризировал кремлевскую пропаганду и участвовал в фильмах, которые финансировались за счет страны-агрессора. Колокольников публично не высказывался о войне в Украине, поэтому продолжал появляться как в голливудских, так и российских лентах.

Юрий Колокольников - "Игра престолов" / фото: imdb.com

Самой известной ролью Юрия Колокольникова на зарубежном экране стал Стир из "Игры престолов" от HBO. Кроме этого, он снимался в фильме Кристофера Нолана "Тенет".

Параллельно с карьерой в Голливуде, актер не забывал принимать предложения от российских режиссеров. В частности, он снялся в фильме "Пираты галактики Барракуда" (2024), который был профинансирован Минкультом РФ.

Юрий Колокольников - актер/ фото: instagram.com, Юрий Колокольников

Напомним, что в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, уже внесены 248 деятелей. Среди них - одиозные сторонники Путина, в частности Никита Михалков, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Владимир Соловьев и другие.

Как сообщил Главред, Минкульт продолжает вносить путинистов в "чёрный список". Перечень угроз нацбезопасности Украины пополнили несколько знаменитых российских артистов.

Ранее певица Елка, молчащая о войне России с Украиной, неожиданно появилась на фестивале в стране-агрессоре. Поклонники раскритиковали образ артистки и допустили изменения во внешности Елки.

Читайте больше:

Что такое "черный список" Минкульта Украины? Список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины (неформально упоминается в украинских СМИ как "черный список" Министерства культуры Украины) - список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры Украины на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета ТВ и радио. Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.

