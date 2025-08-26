Укр
"Было отрицание и много слез": Бритни Спирс рассказала, кем на самом деле был ее третий муж

Анна Подгорная
26 августа 2025, 01:30
Спирс призналась, какое место Сэм Асгари занимал в ее личной трагедии.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Бритни Спирс дети - певица рассказала, почему вышла за Сэма Асгари / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghar

  • Какие сложности были у Бритни Спирс
  • Какого мнения звезда о своем третьем браке

Творческий путь Бритни Спирс был крайне успешным, а вот личная жизнь и все, что скрывалось за яркой картинкой, были насыщенны личными драмами. Детали одной из них звезда раскрыла в своем блоге в Instagram.

В 2004 году Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. Год спустя на свет появился ее первенец Шон, а еще через год - второй сын Джейден. Однако семейное счастье Бритни с Федерлайном было недолгим: в ноябре 2006-го, всего через два месяца после появления на свет их второго общего ребенка, артистка подала на развод в связи с "непримиримыми разногласиями". Бракоразводный процесс завершился в июле 2007 года. Тогда уже бывшие супруги разделили опеку над мальчиками.

Однако уже в 2008 году из-за нестабильного состояния Бритни Спирс (время от времени она устраивала эпатажные выходки на публике и попадала в различные реабилитационные центры) попала под полную опеку своего отца Джейми Спирса, а физическую и юридическую опеку над Шоном и Джейденом передали Кевину Федерлайну.

Бритни Спирс с сыновьями в 2013 году
Бритни Спирс с сыновьями в 2013 году / ua.depositphotos.com

Это стало одной из самых больших личных трагедий певицы. Отношения с сыновьями у нее складывались сложные: временами их отец запрещал видеться с матерью, временами они сами отказывались идти на сближение.

Потерю связи с собственными детьми Брит пыталась восполнить карьерой и новыми романами. Один из них, с моделью и тренером Сэмом Асгари, который поддерживал Спирс, когда она судилась за выход из-под опеки отца, закончился браком. За месяц до свадьбы, в мае 2022 года, Бритни и Сэм потеряли ребенка - у артистки случился выкидыш. Свадьба с Асгари все же состоялась, но брак длился недолго: через 14 месяцев после бракосочетания, в августе 2023-го, пара рассталась.

Сейчас Бритни Спирс утверждает, что ее отношения с Сэмом были для нее не больше, чем попытка исцелить тоску по сыновьям, отвлечься на создание новой семьи. "Мы всего лишь люди, такие хрупкие и человечные. Самыми тяжелыми годами в моей жизни были те три года, когда мои два сына были вдали от меня. Я была лишена возможности звонить им или писать SMS, и я помню, что была в шоке. Моим секретом выживания было отрицание и много слез. Странно, что мы с Сэмом были женаты, но это было почти как фальшивое отвлечение, чтобы помочь мне справиться с ситуацией", - написала она в блоге недавно.

Бритни Спирс, Сэм Асгари
Бритни Спирс дети - певица рассказала, почему вышла за Сэма Асгари / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Ранее Главред рассказывал о сложном периоде в жизни и карьере голливудской украинки Милы Кунис. Актриса не могла себе позволить обычную еду, а ее тело превратилось в один сплошной синяк.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

шоу-бизнес Бритни Спирс новости шоу бизнеса
15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

