У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло

Элина Чигис
25 августа 2025, 21:42
Филипп Киркоров позорит русскую культуру.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - скандал / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • У Филиппа Киркорова новые проблемы
  • Что он сделал

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта РФ Виталий Бородин призвал Министерство культуры проверить певца-путиниста Филиппа Киркорова.

На своей странице в соцсетях Бородин написал, что Киркоров использует нецензурную лексику на публике и позорит звание народного артиста России.

"В социальных сетях появились сообщения о том, что народный артист России Филипп Киркоров использует нецензурную лексику в своих публикациях. В связи с этим, у меня возникает вопрос к Министру культуры Ольге Любимовой: какие еще действия со стороны Киркорова должны произойти, чтобы были приняты меры? На мой взгляд, подобное поведение является абсолютной дискредитацией российской культуры со стороны данного исполнителя", — заявил чиновник.

Виталий Бородин о Филиппе Киркорове
Виталий Бородин о Филиппе Киркорове / фото: скрин t.me, Виталий Бородин

Также недавно один из российских актеров подчеркнул, что звание народного артиста России обесценено в России.

"Перед вами артисты, которые не получили не то что званий народных, но даже заслуженных. Они никто. Не народные, а инородные, как горько шутил Олег Даль. Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но не любимые государством", — сказал артист.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

