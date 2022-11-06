"Ударил меня с ноги в левый имплант": участницу Холостяка-11 Адель Асанти избили из-за русского языка

Украинскую порноактрису Адель Асанти избили во Львове / instagram.com/adelasanty_xx

Участницу украинского романтического реалити "Холостяк-11" порноактрису Адель Асанти жестоко избил мужчина из-за русского языка. Это произошло во Львове. О нападении она рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка утверждает, что к ней подошел мужчина во время прогулки во Львове с наушниками в ушах и грубо спросил, куда она идет. Адель ответила ему на русском языке и пригрозила вызовом полиции.

После чего мужчина ногой ударил девушку. Это произошло средь белого дня.

"Я ему говорю: "Мужчина, вы как со мной разговариваете? Я сейчас вызову полицию". А он мне: "Ааа, так ты русскоязычная мразь". И как ударил меня из ноги в левый имплант. Это вообще как? Средь белого дня! Это так Львов встречает людей из Киева, из Харькова? Это вообще нормально? Меня просто ударил незнакомый мужчина за то, что я ему ответила по-русски", - написала Адель Асанти.

Девушка призналась, что в ее ягодицах вставлены импланты. После удара у нее до сих пор болит ягодица. Она предполагает, что вероятно нападавший повредил ее имплант.

Адель уже написала заявление в правоохранительные органы.

Напомним, участница 11 сезона шоу "Холостяк" гимнастка Елизавета Крутикова беременна. Она уже больше года состоит в отношениях с мужчиной по имени Константин. На своей странице в соцсетях она опубликовала видео, на котором видно, как она дарит коробочку любимому, в ней он нашел положительный тест на беременность.

Также стало известно о том, что супруги Решетниковы, Кристина и Григорий, которые уже и так воспитывают троих сыновей, задумались об усыновлении малыша, потерявший своих родных во время жестокой войны России против Украины.

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