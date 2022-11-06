"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля / скриншот YouTube

Российскую балерину Анастасия Волочкову высмеяли за поздравление с днем единства России.

На своей страничке в Instagram она опубликовала архивные кадры, на которых она танцует под стенами Кремля.

"Дорогие друзья, поздравляю всех с Днём Народного Единства! Мы живем в Великой стране Россия. Для меня большая честь нести звание Заслуженной Артистки России", - подписала кадры Волочкова.

Поклонники балерины были не в восторге от таких танцев.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Настя все живет в иллюзиях", "Велике болото, позорище", "Жалко, что все таки не получилось реализоваться на 100 процентов как балерине, все равно какая-то не завершенность и недоделанность", "Остановите войну, сколько мужчин погибло!", "Что будет с Россией?", "Настя, ты ещё 100-ку накати - и тогда расия твоя великая вообще галактикой покажется", "Убогая, престарелая, одинокая и жалкая ты особь женского рода ! Или ты с медведевым на пару сегодня накатили и несёте ересь", - писали в комментариях под постом.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой: