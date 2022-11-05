"Без трусов пришла": Волочкова стала посмешищем в салоне красоты

Волочкова стала посмешищем в салоне красоты / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли во время ее похода в салон красоты.

На своей страничке в Instagram она решила показать обстановку в заведении, отметив, что пришла восстанавливать волосы.

"Сегодня я вновь побывала на процедуре восстановления волос у Ксении Плехановой в ее салоне", - написала она под постом.

Поклонники Волочковой только посмеялись из затеи любимицы.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Волосы где? Судя по видео не на голове, а на ногах", "Три волосины в три ряда" "Что там восстанавливать Забегаловка на оптовке. На бесплатно без колготок прилетел, а может даже и без трусов", "Восстанавливай не восстанавливай, а лучше не становятся три сосульки", "А почему, сапоги на голую ногу, некрасиво", - писали в комментариях под видео.

Напомним, ранее Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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