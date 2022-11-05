"Без трусов пришла": Волочкова стала посмешищем в салоне красоты

Анастасию Волочкову решила преобразиться, но была жестко высмеяна поклонниками.
Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли во время ее похода в салон красоты.
На своей страничке в Instagram она решила показать обстановку в заведении, отметив, что пришла восстанавливать волосы.
"Сегодня я вновь побывала на процедуре восстановления волос у Ксении Плехановой в ее салоне", - написала она под постом.
Поклонники Волочковой только посмеялись из затеи любимицы.
"Волосы где? Судя по видео не на голове, а на ногах", "Три волосины в три ряда" "Что там восстанавливать Забегаловка на оптовке. На бесплатно без колготок прилетел, а может даже и без трусов", "Восстанавливай не восстанавливай, а лучше не становятся три сосульки", "А почему, сапоги на голую ногу, некрасиво", - писали в комментариях под видео.
Напомним, ранее Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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