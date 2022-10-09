"Это что ещё за хамон?": Волочкова задрала ногу до подбородка и засветила лишнее

Волочкова задрала ногу до подбородка и засветила лишнее / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.

Поклонники такую откровенную позу Волочковой сочли вульгарной.

"Немножко вульгарно мне кажется, извините", "Не сразу поняла что это", "Ну хоть фотка будет в нормальной обуви", "Когда сделали одну фотосессию и потом месяц по одной фотке выкладываете. Это что ещё за хамон?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Анастасия Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова поразила неожиданным преобращением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой: