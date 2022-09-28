"По-моему, она свихнулась": Волочкова раздвинула ноги на публику

Волочкова раздвинула ноги на публику / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранее поддержала войну Украине, возмутила поклонников очередным выкрутасом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с тренировки, на котором решила продемонстрировать свое любимое упражнение.

"Любимый тренажер я использую по своему назначению. Каждый раз после репетиции. Очень эффективные упражнения. Пробуйте! Не пожалеете!", - похвасталась Волочкова в подписи к видео.

Анастасия Волочкова / скриншот

Восхищения упражнения балерина у ее поклонников не вызвало. Многие раскритиковали ее за непристойны ракурс и сами движения.

"По-моему, она свихнулась на своем прокисшем варенике", "А у меня вопрос - почему съёмка всегда происходит с ракурса, с которого принимают пациенток гинекологи? Можно сбоку снимать", "Что за вечная потребность раздвигать ноги на публику?", "Ну и ракурс. Поскромнее бы", - писали в комментариях под видео Волочковой.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова поразила неожиданным переобращением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой: