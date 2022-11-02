"Бедный подоконник": Волочкова показала подборку своих лучших шпагатов

Волочкова показала подборку своих лучших шпагатов / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранее вляпалась в скандал из-за войны в Украине, решала показать свои лучшие шпагаты.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых она позирует растянутой в шпагате.

"Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Он украшает жизнь и уместен при многих ситуация. Тем более, что он разработан годами труда", - написала Волочкова в подписи к посту.

Шпагат Волочковой / скриншот

Шпагат Волочковой / скриншот

Шпагат Волочковой / скриншот

"В любой непонятной ситуации задери ногу", "Грустно смотреть на это! 20 лет с одной позой, или в одной позе, не каждый может выдержать такое однообразие в жизни. Стальное терпение", "Возможно, это красиво, грациозно и не каждому под силу, но демонстрировать это надо при определённых обстоятельствах и в соответствующих местах, а шпагатиться на каждом углу? Складывается впечатление, что кроме шпагата больше ничего не умеет", "Бедный подоконник", - писали в комментариях под снимками.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова резко изменилась после ярких фотосессий. Теперь она выглядит даже хуже прежнего.

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