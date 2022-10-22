"Без головы, мозгов и понимания": Волочкова внезапно набросилась на украинцев

Волочкова внезапно набросилась на украинцев / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранее собралась "спасать" украинских детей, решила ответить на критику в свою сторону.

На своей страничке в Instagram она выдала опус, в котором призналась, что делает это "во славу родины".

"Когда без головы, мозгов и понимания.. С осуждением за добрые помыслы мои во славу Родины и мое желание поддержать дух людей неравнодушных.. И тех, кого можно спасти в моем ключе только позитивом, теплом и радостью в сегодняшние дни, посредством того что я умею - творчеством! То это точно: "Без головы и полностью", (это же абсурд!) простите, добрые люди", - написала Волочкова.

Анастасия Волочкова / скриншот

Комментарии к посту одиозная балерина решила закрыть. Видимо она испугалась правды, которую украинцы пытаются донести в ее голову.

Напомним, на днях Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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