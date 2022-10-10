"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маха / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранее поддержала войну в Украине, опозорилась, выступая перед детьми.

В Instagram она опубликовала видео своего выступления в одному из отелей. "Концерт" получился знатный - поклонники от души поржали над пением "под фанеру" и неуклюжими движениями Волочковой.

"Лучше не танцевать, ужас", "Даже фонограмма звучит ужасно. Представляю это "пение" вживую", "Этот стон у неё песней зовётся", "Почему Вы не попадаете под фонограмму? За что Вы деньги тогда получаете от отеля?", "Как слон в посудной лавке двигается", "А петь, совсем было лишнее. Заберите у неё микрофон", "Перестань позориться!Сцена не твоё место", - писали в комментариях под постом поющей балерины.

Анастасия Волочкова / скриншот

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой: