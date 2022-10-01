"Щель видно": Волочкова в мини платье выбрала неправильный ракурс для фото

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, показывая новый образ своим поклонникам.

В Instagram она опубликовала фото, на котором предстала с обстриженными розовыми волосами. Позу для снимка она выбрала вызывающую.

Анастасия Волочкова / скриншот

"С коленками печально, прикрыть не мешало бы. А так всё супер","Щель видно", "Анастасия, я кажется начинаю догадываться почему вы так раздражаете, вы себя презентуете так будто вас не касается все что с людьми в России случилось. Никой ненависти я лично к вам не испытываю, но вообще странное /непонятное поведение действительно бесит маленько. Все эти странные ваши демонстрации собственного благополучия на фоне оглушительной трагедии которая разворачивается на глазах у всего мира…. Это омерзительно", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой: