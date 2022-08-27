"Фюрер, приказывай! Мы следуем за тобой!": Волочкова стала посмешищем, приехав в Госдуму РФ

Анастасия Волочкова явно не ожидала такой реакции своих поклонников.
Российская балерины Анастасия Волочкова решила публично поддержать войну РФ против Украины.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фотоотчет со своего визита в российскую госдуму.
"Встречи в Государственной Думе с моим добрым другом Сергеем Михайловичем Мироновым всегда приводят к грандиозным результатам во славу России", - пораскинула остатками мозгов Волочкова.
На одном из фото она позировала под рашистским символом "Z".
Большинство подписчиков не сильно оценили такой поступок любимицы.
"Как там было? Одна страна, один фюрер, один рейх", "А где шпагат?", "Отписываюсь от Волочковой! Z Это слишком. Продажные", "Фюрер, приказывай! Мы следуем за тобой!", "Хм это ж как надо забухать чтобы фоткаться на фоне Z", "Кошмар и позор фотографироваться под этой свастикой", - писали под постом Волочковой.
Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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