"Фюрер, приказывай! Мы следуем за тобой!": Волочкова стала посмешищем, приехав в Госдуму РФ

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерины Анастасия Волочкова решила публично поддержать войну РФ против Украины.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фотоотчет со своего визита в российскую госдуму.

"Встречи в Государственной Думе с моим добрым другом Сергеем Михайловичем Мироновым всегда приводят к грандиозным результатам во славу России", - пораскинула остатками мозгов Волочкова.

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На одном из фото она позировала под рашистским символом "Z".

Ананстасия Волочкова / скриншот

Большинство подписчиков не сильно оценили такой поступок любимицы.

"Как там было? Одна страна, один фюрер, один рейх", "А где шпагат?", "Отписываюсь от Волочковой! Z Это слишком. Продажные", "Фюрер, приказывай! Мы следуем за тобой!", "Хм это ж как надо забухать чтобы фоткаться на фоне Z", "Кошмар и позор фотографироваться под этой свастикой", - писали под постом Волочковой.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой: