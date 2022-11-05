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В Англии Андрей Данилко продал авто Фредди Меркьюри за 11 млн гривен

5 ноября 2022, 20:27

Все вырученные деньги Андрей Данилко передаст именно организации Superhumans на создание современного центра реабилитации и протезирования в Украине.

Сердючка, Данилко
Верка Сердючка и Андрей Данилко / https://ua.depositphotos.com

Легендарный украинский комик и певец Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) продал на известном лондонском аукционе Sotheby’s уникальный автомобиль — Rolls-Royce Silver Shadow (1974 года изготовлению), который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри (легенде мирового рока и экс-солисту группы Queen). Об этом говорится на странице организации Superhumans в Instagram.

Сообщается, что все вырученные деньги Данилко передаст именно этой организации на создание современного центра реабилитации и протезирования в Украине. Машину приобрели за 250 тысяч фунтов стерлингов (около 11 миллионов грн по нынешнему курсу).

Роллс Ройс

"Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка нашей клиники, и — существенный вклад в веру в светлых людей. Мы благодарны Андрею Данилко неописуемое количество раз. Теперь благодаря ему в наших стенах будет биться часть энергии легендарной Queen, и наши пациенты будут чувствовать себя рок-звездами. 11 миллионов гривен, друзья. Слава Украине и ее невероятным людям", — заявили сотрудники в Superhumans.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.

"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.

Другие новости:

Андрей Данилко Queen Фредди Меркьюри новости шоу бизнеса
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