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"Данилко обгадил нашу страну": в России истерика из-за новой песни Сердючки

29 июня 2022, 12:39

Украинский шоумен стал костью в горле россиян.

сердючка, запашный
В России истерика из-за новой песни Сердючки / скриншот

Заядлый путинист Эдгард Запашный не упускает момента высказаться о знаменитостях, критикующих Россию и ее граждан. На этот раз дрессировщику не угодил Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка.

По словам Запашного, запрет на въезд в РФ для Данилко на 50 лет нужно ужесточить.

"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истеритЗапашный в комментарии российским СМИ.

Судя по всему, возмущение дрессировщика вызвало исполнения песни "Геть з України, москаль некрасівий", которую Данилко впервые спел в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко.

Читайте такжеВерка Сердючка стала звездой анекдота про Макрона, Шольца и ДрагиНапомним, ранее Данилко выразил мнение, что правящая верхушка на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках. В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах рф, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто с чужого плеча.

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