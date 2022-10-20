Участница 11 сезона шоу Холостяк с Михаилом Заливако беременна

Елизавета Крутикова беременна первенцем / instagram.com/elkrutikova

11 сезон романтического реалити-шоу Холостяк запомнился зрителю множеством ярких участниц. Особое место в нем занимала Елизавета Крутикова.

Гимнастка и спортсменка боролась за внимание Михаила Заливако, главного героя сезона, до 6 выпуска. Затем была вынуждена покинуть проект.

Тем не менее счастье в личной жизни Крутикова встретила - она уже более года состоит в отношениях с мужчиной по имени Константин. Недавно Елизавета сделала ему неоценимый подарок.

На своей странице в Instagram она показала ролик, в котором дарит Константину коробочку, в которой лежит положительный тест на беременность. Мужчина с изумлением и слезами на глазах спрашивает, беременная ли Елизавета, на что она отвечает утвердительно.

"Проезд через две линии, это штраф или не штраф?" - шутливо подписала видео Крутикова.

Ранее украинская телеведущая Лидия Таран поделилась своей гордостью - показала брата-героя, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

Также стало известно, что украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и ее супруг-француз Гаэль Монфис стали родителями в первый раз. У пары родилась дочь. Девочку назвали необычным именем.

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