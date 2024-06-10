"У тебя будут проблемы": король Чарльз пригрозил сыну - причина

Отношения короля Чарльза и принца Гарри стали еще хуже.

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Король Чарльз поставил ультиматум принцу Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Недавно принц Гарри, который сейчас живет в США, совершил визит в Великобританию, но так и не встретился со своим онкобольным отцом королем Чарльзом.

Инсайдеры сообщали, что король не смог согласовать встречу с сыном из-за своей занятости. Была еще одна версия: Чарльз позвал Гарри переночевать во дворце, но тот отказался.

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Как заявил королевский эксперт Том Куинн изданию The Mirror, оказывается, король пригрозил сыну и отметил, что его ждет расплата за откровения.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

"Король сказал Гарри не писать и ничего не говорить о семье, и особенно Уильяме, в противном случае у него будут проблемы. Все знают, что если монарх просит что-то, то нужно подчиниться", - отметил эксперт.

Кто такой король Чарльз ІІІ? Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Король Чарльз - последние новости по теме

Отметим, недавно Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

А также ранее принц Уильям впервые за долгое время появился на публике с онкобольным отцом королем Чарльзом. На встрече король Чарльз официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму.

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