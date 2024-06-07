Король Чарльз III покинул Великобританию - что случилось

Король Чарльз решился отправиться во Францию вместе с королевой Камиллой.

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Король Чарльз отважился на заграничную поездку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Король Чарльз III впервые после того, как ему диагностировали онкозаболевание покинул Великобританию и уехал во Францию, где проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзнических войск в Нормандии.

Как сообщили на официальной странице королевской семьи в соцсетях, королева Камилла также отправилась с супругом.

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В первую очередь королевская чета, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр обороны Грант Шеппс, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в торжествах у Британского мемориала. После этого король Чарльз произнес речь.

Кто такой король Чарльз ІІІ? Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Отметим, недавно Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

А также ранее принц Уильям впервые за долгое время появился на публике с онкобольным отцом королем Чарльзом. На встрече король Чарльз официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму.

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