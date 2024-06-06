Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

Король Чарльз поставил точку в возвращении принца Гарри с семьей в Великобританию.

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Король Чарльз принял сложное решение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Отношения принца Гарри с королевской семьей стают все больше натянутыми. А после его поездки с женой Меган Маркл в Нигерию так вообще оборвал любой диалог.

Как сообщает The Mirror, король Чарльз принял решение, которое больше никогда не позволит Гарри и Меган вернуться в Великобританию в их коттедж Фрогмор.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия. видео дня

"Чарльз предложил заехать во Фрогмор-хаус своему младшего брату Эндрю — это якобы поможет принцу временно укрыться от недавнего удара по его репутации, связанного с обвинениями в сексуальных преступлениях", - сообщило издание

Королевский эксперт Том Куинн считает, что это сигнал принцу Гарри от отца.

"Для короля Карла принуждение Эндрю переехать во Фрогмор решает сразу несколько проблем: это посылает Гарри сообщение о том, что, как больше не работающему члену королевской семьи, ему никогда не будет разрешено вернуться во Фрогмор. Это посылает и Эндрю сигнал о том, что, опозорив себя, он больше не может рассчитывать на роскошную королевскую жизнь", - отметил эксперт.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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