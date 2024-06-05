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Меган Маркл и принц Гарри получили публичное унижение

Алена Кюпели
5 июня 2024, 15:25
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Молодую пару не пригласили на важное публичное мероприятие.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл не будут гостями важного королевского мероприятия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл и принц Гарри не будут иметь возможности показать себя на ежегодном мероприятии Trooping the Colour (Церемония выноса знамени - авт.).

Второй год подряд герцог и герцогиня не попали в список приглашенных, и дата 15 июня быстро приближается. Однако в этом нет ничего нового для пары, которая была исключена из множества крупных событий для членов королевской семьи.

Как пишет The Mirror, их намеренно исключили, несмотря на то, что они появлялись еще в 2018 и 2019 годах. Однако это было до того, как пара отделилась от монархии и отправилась в свои собственные предприятия в Соединенных Штатах. На мероприятия Trooping the Color в 2020 и 2021 годах повлияла пандемия COVID-19.

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Меган и Гарри присутствовали на специальном мероприятии в 2022 году в честь покойной королевы Елизаветы III. Однако они были заметно отделены от остальных членов семьи, с которыми до сих пор находятся в непростых отношениях.

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Мероприятие в этом году станет потрясающим зрелищем. "В параде примут участие более 1400 офицеров и солдат вместе с двумя сотнями лошадей; более четырехсот музыкантов из десяти оркестров и барабанного корпуса маршируют и играют в унисон. Около 113 командных слов" вручаются командующим парадом", — говорится в сообщении семи полков британской армии, служащих Его Величеству.

Гламурный парад начнется в Букингемском дворце и пройдет через торговый центр до парада конной гвардии. Короля "встретят королевским приветствием на параде конной гвардии и салютом из 41 пушки, выпущенным Королевской конной артиллерией из Грин-парка".

Принц Гарри - последние новости по теме

Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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