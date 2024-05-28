Сайт королевской семьи удалил заявление принца Гарри, которое привело короля в ярость

Заявление принца Гарри, в котором он выступил с критикой британской прессы за обращение с Меган Маркл было удалено с официального сайта королевской семьи.
Как пишет Page Six, разоблачение, которое, как однажды заявил Гарри, разозлило его отца и брата, было объявлено в ноябре 2016 года, через несколько дней после того, как отношения герцога Сассекского с Маркл стали достоянием общественности.
Более семи лет это резкое послание оставалось на сайте royal.uk, где монархия делится пресс-релизами и официальными заявлениями.
Однако сейчас ссылка не работает. Она была незаметно отключена где-то в начале декабря 2023 года.
Заявление прозвучало через несколько дней после того, как Daily Mail опубликовала скандальный заголовок в отношении Меган.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
В ответ на эту историю министр по связям с общественностью Гарри выступил с критикой освещения в прессе тогдашней подруги принца. Кроме того, это был первый раз, когда Гарри публично подтвердил свои отношения с Маркл.
Принц Гарри - последние новости по теме
Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
Вас также может заинтересовать:
- Кейт Миддлтон встретится с принцем Гарри в Лондоне при одном условии
- Драма: почему король Чарльз не будет встречаться с Гарри
- Вскрылась неприятная правда про принца Гарри
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред