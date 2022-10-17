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У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

17 октября 2022, 18:57

Алла Пугачева уже пристроила свое имущество в России.

Филипп Киркоров, Алла Пугачева
У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым / скриншот

Певица Алла Пугачева озаботилась своим наследством и оценила свое имущество с экспертами, уже условно распределив его между близкими родственниками.

Замок в Грязи принадлежит Максиму Галкину. Скорее всего, пишет КП его унаследуют их общие дети Гарри и Лиза. Квартиру на Тверской, где Алла Пугачева жила до замужества, она оставила дочери Кристине Орбакайте.

Свою дачу на Истре — внуку Никите Преснякову. Плюс ко всему у Аллы Борисовны есть квартира в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке. В том же подъезде имеются две квартиры у Филиппа Киркорова, ее экс-супруга.

Дом, в котором находится квартира Пугачевой
Дом, в котором находится квартира Пугачевой / kp.ru

Эти квадратные метры некогда подарил Примадонне ее бывший зять Руслан Байсаров. И его звезда вполне логично решила оставить внуку Дени Байсарову. Как пишет сайт, стоят эти хоромы около 300 миллионов рублей.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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