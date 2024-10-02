У Меган Маркл случился срыв - что произошло

Всплыла скандальная история, связанная с Меган Маркл.

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Меган Маркл отчитала флориста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Жена принца Гарри – Меган Маркл славится своим непростым характером и все время попадает в различные скандалы, в этот раз появилась история о том, как она сорвалась на флориста и кричала на него целых полчаса.

Как сообщает источник издания Hollywood Reporter, Маркл осталась недовольна работой флориста и решила не сдерживать эмоции.

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"Они поклялись никогда больше с ней не работать, несмотря на престиж ее присутствия в качестве клиента. Если вы работали на нее, с вами часто обращались, как с торговцем, с которым можно обращаться, как с мусором", — отметил инсайдер.

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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Отметим, недавно Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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