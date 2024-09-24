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Недопустим въезд в страну: суд решил, выдавать ли принцу Гарри визу США

Алена Кюпели
24 сентября 2024, 15:28
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Принц Гарри признался в употреблении наркотиков, чем поставил под удар свое проживание в США.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл живут в Америке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Судья принял окончательное решение по заявлению принца Гарри на получение визы в США после того, как королевская особа призналась в употреблении наркотиков в своих противоречивых мемуарах.

Как пишет издание The Mirror, герцог Сассекский признался в употреблении марихуаны, кокаина и психоделических грибов в своей книге, опубликованной в январе 2023 года.

В иске консервативного аналитического центра Heritage Foundation утверждалось, что правительство должно опубликовать записи о заявлении герцога на получение визы, чтобы показать, было ли раскрыто его употребление наркотиков.Базирующийся в Вашингтоне фонд заявил, что "широко распространенное и непрерывное" освещение употребления наркотиков принцем Гарри ставит под сомнение то, "должным образом" ли правительство проверило принца и соблюдало ли правильные процедуры при разрешении ему въезда в страну.

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Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Группа утверждала, что закон США "обычно делает такого человека недопустимым для въезда" в страну.

В своих сенсационных мемуарах Гарри признался, что кокаин "ничего для него не сделал", добавив: "Марихуана — это другое, она на самом деле действительно помогла мне". Он также вспоминает случай с волшебными грибами, говоря: "Я уставился на контейнер. Он уставился на меня. "Что — уставился?" Затем он превратился в... голову. Я нажал на педаль, и голова открыла рот. Огромная улыбка".

В заявлениях на получение визы в США конкретно спрашивают человека о текущем и прошлом употреблении наркотиков, что может оказать пагубное влияние на ход рассмотрения заявления. Чрезмерное употребление наркотиков может привести к отклонению заявлений, однако сотрудники иммиграционной службы используют свое усмотрение в отношении ряда факторов.

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

Однако теперь судья США постановил, что заявление Гарри должно оставаться конфиденциальным. Карл Николс постановил в понедельник, что "общественность не имеет большого интереса в раскрытии иммиграционных записей герцога". Он добавил: "Как и любой иностранный гражданин, герцог имеет законный интерес в конфиденциальности своего иммиграционного статуса".

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Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

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