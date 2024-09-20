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Меган запретила: леди Виктория рассказала, как Маркл держит Гарри на коротком поводке

Алена Кюпели
20 сентября 2024, 15:57
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В Британии полагают, что Меган Маркл полностью контролирует принца Гарри.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл скандальная пара/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри "лишен свободы", поскольку он "зависит от Меган Маркл" и "был бы в Англии на свой день рождения со старыми друзьями", если бы мог.

Как пишет GBN, недавно герцог Сассекский отпраздновал свой 40-й день рождения, и, как сообщают, у него было частное празднование в его доме в Монтесито, прежде чем он отправился за границу с друзьями.

В интервью GB News леди Виктория Херви заявила, что Меган "запретила" принцу устраивать большую вечеринку по случаю дня рождения в честь этого события.

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Херви добавила, что Меган "беспокоится о том, что Гарри отклонится" и снова втянется в свою "старую жизнь".

Херви объяснила: "Он хотел устроить большую вечеринку, а она этого не хотела. Я думаю, она так беспокоится о том, что он отклонится и увидит своих старых друзей, проведет с ними время и вспомнит свою старую жизнь, что она заперла его в этой клетке, где все, что он знает, это жизнь с ней".

Затем ведущая Нана Акуа заявила, что теперь, когда герцогу 40 лет, он "взрослый мужчина" и должен сам решать, как ему отпраздновать свой день рождения.

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Херви ответила: "40 лет — это еще очень рано, мужчины в 40 лет ведут себя совсем по-детски. Если бы у него был выбор, он бы, вероятно, был в Англии со многими своими старыми друзьями, но она не позволит ему этого сделать, не так ли?

"Я думаю, она держит его на очень коротком поводке. Вы можете это увидеть по нему, он лишен свободы. Она своего рода его терапевт и его нянька, и он очень, очень зависим от нее", - сказала она.

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