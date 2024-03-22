Тяжелобольной Уиллис отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы

Эмма Хеминг душевно поздравила своего супруга, легендарного актера Брюса Уиллиса с 15-й годовщиной свадьбы.

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Брюс Уиллис с Эммой Хеминг прожили вместе уже 15 лет / коллаж Главред, фото Instagram

Легендарный американский актер и продюсер Брюс Уиллис (страдающий последние месяцы от тяжелой болезни – лобно-височной деменции) с женой Эммой Хеминг-Уиллис отпраздновали 15-ю годовщину свадьбы. Снимком с возлюбленным фотомодель поделилась в Instagram.

"Сегодня исполняется 15 годовщина нашей свадьбы! И сегодня я могу сделать выбор. Я могу валяться в грусти или отпраздновать это. Я называю это "незаметным рефреймингом". Что я знаю, есть так много, что можно праздновать. Наш союз и связь, наверное, сильнее чем когда-либо. У нас две яркие, веселые и здоровые дочери. У нас есть семейная единица, которая строится на взаимоуважении и увлечении. И просто, я просто люблю и обожаю мужчину, за которого вышла замуж. Я так горжусь тем, что мы имеем и продолжаем творить. Поэтому, с хрустальной годовщиной нас!", - написала она.

К слову, пара, которая заключила брак в 2009 году, воспитывает двух совмсестных дочерей — Мейбл и Эвелин.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Напомним, ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также жена Роберта Дауни-младшего, продюсер Сьюзан Левин, раскрыла секрет их идеального брака, который длится уже почти 20 лет. Их семья строго придерживается одного правила, которое, по мнению женщины, и хранит мир в их союзе.

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