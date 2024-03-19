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У младшей дочери Брююса Уиллиса диагностировали неизлечимое заболевание

Анна Подгорная
19 марта 2024, 18:02
Таллула Уиллис лишь недавно узнала, что имеет расстройство.
Таллула Уиллис, Брюс Уиллис
Таллула Уиллис призналась, что у нее обнаружили аутизм / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Таллула Уиллис - младшая из троих дочерей бывшего актера Брюса Уиллиса от Деми Мур. Девушка недавно отпраздновала своей 30-летие, и на ее короткий век уже выпало немало испытаний.

Ранее она боролась с расстройством пищевого поведение и алкоголизмом. Теперь, когда жизнь ее пришла в норму, она узнала что имеет нарушение психики.

Об этом Таллула сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео: в кадре она - еще совсем ребенок, и отец держит ее на руках. Все происходит на каком-то светском мероприятии, их снимает множество камер, Брюс Уиллис охотно общается с журналистами. Тем временем Таллула не отрывает от него руки ни на секунду, с любопытством поглаживая лицо и голову актера.

видео дня

"Скажи мне, что у тебя аутизм, не произнося вслух, что у тебя аутизм", - подписала ролик младшая дочь Деми Мур. В комментариях она рассказала, что узнала о своем диагнозе недавно.

"На самом деле это первый раз, когда я публично рассказываю о своем диагнозе. Узнала об этом летом, и это изменило мою жизнь", - призналась Таллула Уиллис.

Таллула Уиллис, Брюс Уиллис
Таллула Уиллис призналась, что у нее обнаружили аутизм / instagram.com/buuski

Кто такой Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также жена Роберта Дауни-младшего, продюсер Сьюзан Левин, раскрыла секрет их идеального брака, который длится уже почти 20 лет. Их семья строго придерживается одного правила, которое, по мнению женщины, и хранит мир в их союзе.

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