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Одно строгое правило: жена Дауни-младшего раскрыла секрет их идеального брака

Анна Подгорная
15 марта 2024, 00:29
Они соблюдают его уже 19 лет, и сегодня счастливы, как никогда.
Роберт Дауни-младший, Сьюзан Левин
Жена Роберта Дауни-младшего поделилась семейным лайфхаком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский актер Роберт Дауни-младший и продюсер Сьюзан Левин познакомились в 2003 году, а уже два года спустя сыграли свадьбу. Вместе они воспитывают двоих общих детей - сына Экстона Элиаса Дауни (2012) и дочь Эйври Роэль Дауни (2014).

Долгое время у Дауни-младшего в Голливуде было амплуа "анфан террибль", из-за которого не многие сперва верили в прочность отношений актера и его новой спутницы. Тем не менее жизни и карьера Роберта с появлением в ней Левин пошли в гору, и сегодня супруги все еще сияют от счастья в обществе друг друга.

Недавно Сьюзан рассказала изданию People, в чем же ее секрет крепких отношений с бывшим бунтарем Дауни-младшим. Все оказалось крайне просто: в их семье существует правило, которое соблюдается со всей строгостью и без исключений.

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"У нас есть правило двух недель: мы не расстаемся больше, чем на две недели, не видя друг друга и семью вместе", - рассказывает супруга артиста. Если он задействован на съемках, она с детьми может приехать к нему, и наоборот. Это позволяет семье поддерживать гармоничные и стабильные отношения.

Правило 14 дней стало стилем их жизни, отмечает Сьюзан Левин: "К счастью, мы предпочитаем быть странствующим цирком, когда это возможно. Ты придерживаешься основного правила – две недели, а потом не пытаешься забегать вперед, потому что многое из того, что мы делаем, удивительно непредсказуемо".

Кто такой Роберт Дауни-младший?

Роберт Дауни-младший - американский актер, продюсер и музыкант. Сын режиссера Роберта Дауни-старшего. Дебютировал в кино, когда ему было 5 лет. Обладатель трех "Золотых глобусов" (2001, 2010, 2024), двух BAFTA (1993, 2024), двух SAG Awards (2001,2024) и одного "Оскара" (2024). Наиболее известен ролями в медиафраншизе от Marvel (Тони Старк / Железный человек) и фильмах о Шерлоке Холмсе (исполнил Шерлока Холмса) от режиссера Гая Ричи.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту. Бывшие супруги не вместе уже 8 лет, но им до сих пор не удается разделить совместно нажитое в браке имущество.

Также были раскрыты подробности завещания американо-канадского актера Мэттью Перри, которое он составил еще 15 лет назад. В документе указано, кому досталось многомиллионное состояние "Чендлера Бинга" после его внезапной кончины.

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