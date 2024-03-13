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Завещание Мэттью Перри: кому достанутся деньги и имущество звезды "Друзей"

Дмитрий Видоменко
13 марта 2024, 03:59
Легендарный актер сериала "Друзья" Мэттью Перри задолго до смерти (15 лет назад) составил завещание.
Перри, похороны
Мэттью Перри задолго до смерти (15 лет назад) составил завещание. / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный актер сериала "Друзья" Мэттью Перри задолго до своей смерти 29 октября 2023 года составил и заверил у юриста составленное завещание. Согласно документу все имущество, оцененное более чем в 1 млн долларов США, передалось трасту Alvy Singer Living Trust. Об этом сообщает журнал People,

Причем актер завещание в общий чертах составил около 15 лет назад - еще в 2009 году

Как пишут журналисты, в завещании упоминаются отец актера Джон Перри, мать Сюзанна Моррисон - и сводные сестры Кейтлин Моррисон и Рэйчел Данн. Что интересно, в документе указано, что никто из его потомков (которых у Перри по итогу не оказалось) не будет иметь доступа к его имуществу.

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Журнал отметил, что все авторские права, товарные знаки, его имя, а также дальнейшие гонорары, инвестиции, наличные деньги, ценные бумаги и дом включены в завещание.

Кто такой Мэттью Перри?

Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

Всего через несколько часов после того, как стало известно про смерть Мэттью Перри, фанаты обнаружили жуткое совпадение. Оно натолкнуло многих на мысль, что актер предсказал собственный конец.

Также весь главный актерский состав сериала "Друзья" сделал заявление про смерть Мэттью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер вышли на связь лишь для того, чтобы попросить поклонников о времени, чтобы как следует оплакать близкого друга.

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