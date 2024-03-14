Неузнаваемый: в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана

Говорят, что Джеки Чан готовится к новой, необычной для него роли в кино.

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Джеки Чан удивил постаревшим видом / Коллаж Главред, фото Instagram/jackiechan

Звезда боевиков Джеки Чан, который в апреле отметит свое 70-летие, шокировал поклонников внешним видом.

По информации tvbs.com.tw, артист удивил своих фанов седыми волосами и заметными признаками старения на фотографиях, которые быстро распространились в социальных сетях.

Недавно посетив мероприятие в Сычуани, Чан оделся во все черное, демонстрируя признаки быстрого старения. Тем не менее, несмотря на это, он сохранял живое поведение и дух.

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Чем прославился Джеки Чан Джеки Чан - гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР, пишет Википедия.

Некоторые киноблогеры предполагают, что нынешнее появление Чана является подготовкой к его предстоящей роли в фильме "Мо Шэн Цзя Тин", посвященном болезни Альцгеймера.

Фото постаревшего артиста можно посмотреть тут:

В фильме Чан изображает одинокого пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера, который ошибочно идентифицирует своего сына, но помогает ему осуществить его мечты, создавая трогательную комедию.

За свою более чем шестидесятилетнюю карьеру Чан снялся во многих боевиках. Даже с возрастом Чан сохраняет свой профессионализм, появляясь как минимум в одном фильме каждый год.

Напомним, ранее украинский боксер Вячеслав Узелков рассказал, что его проблемы со здоровьем оставили его родных детей совершенно равнодушными. "Как вы считаете, это нормально? Моя бывшая так настроила детей, что им все равно все, что со мной произошло", - написал возмущенный Узелков, и опубликовал архивное фото с сыном и дочерью.

Ранее также Сури Круз, 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза, была сфотографирована так же, как ее знаменитая мать, когда она собиралась на воскресную прогулку по Нью-Йорку.

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