Точная копия: дочь Тома Круза стала вылитой Кэти Холмс

Сури Круз, 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза, была сфотографирована так же, как ее знаменитая мать, когда она собиралась на воскресную прогулку по Нью-Йорку.
На прогулке она вела себя непринужденно и выглядела стильно в серых спортивных штанах, футболке, темно-синей куртке и коричневых туфлях на плоской подошве, пишет Page Six.
Сури на прогулке была без макияжа, собрала волосы в хвост и дополнила образ серьгами-капельками.
Фото Сури Круз можно увидеть тут
Непонятно, куда направилась девочка-подросток, но она держала розовую бутылку с водой, а из ее кармана свисали проводные наушники.
Красавицу-брюнетку время от времени можно увидеть бродящей по Большому Яблоку.
С каждым годом Сури все больше и больше становится похожей на свою маму Кэти Холмс.