Точная копия: дочь Тома Круза стала вылитой Кэти Холмс

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Сури Круз стала очень похожа на свою маму Кэти / Коллаж Главред, фото Instagram/katieholmes

Сури Круз, 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза, была сфотографирована так же, как ее знаменитая мать, когда она собиралась на воскресную прогулку по Нью-Йорку.

На прогулке она вела себя непринужденно и выглядела стильно в серых спортивных штанах, футболке, темно-синей куртке и коричневых туфлях на плоской подошве, пишет Page Six.

Сури на прогулке была без макияжа, собрала волосы в хвост и дополнила образ серьгами-капельками.

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Фото Сури Круз можно увидеть тут

Непонятно, куда направилась девочка-подросток, но она держала розовую бутылку с водой, а из ее кармана свисали проводные наушники.

Красавицу-брюнетку время от времени можно увидеть бродящей по Большому Яблоку.

С каждым годом Сури все больше и больше становится похожей на свою маму Кэти Холмс.

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