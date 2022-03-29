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"Ты захватить нас, собака, и не мечтай": в Лісапетном батальйоне пообещали перегрызть глотку Путину

29 марта 2022, 10:03

Коллектив записал новую песню, в которой высмеяли армию страны-оккупанта и отправили послание Путину.

Украинская группа "Лісапетний батальйон" презентовала песню "Зібрались бабоньки", в которой высмеяла "русских упырей".

На своем канале в YouTube коллектив показал мощный клип в поддержку Украины и с меткыми высказываниями в адрес президента страны-агрессора.

"Зібрались бабоньки в неділю на зорі

Бо нашу землю топчуть руські упирі

Ой, баби, бабоньки, в нас доля не проста

Бо вже палають наші села і міста.

Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють

Бо наших баб, як тільки допечуть,

Вони тебе і в бункері знайдуть

Горло зубами тай перегризуть

Ти захопити нас, собака, і не мрій,

Твої солдати вже пішли на перегній,

Твою орду, як "Тузік грєлку" ми порвем,

А хто не з нами – тих навіки проклянем

Ви захопити хтіли нас за пару днів,

Та залишились без зубів і без трусів,

Відчули силу і відвагу козака –

То це ще баби не включалися, пока

Ми всіх рашистів передушим, як клопів,

В житті ніколи не пробачим москалів,

Підете в напрямку ви свого корабля,

Аж від курилів і до самого кремля", – поется песни.

Стоит отметить, что ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.

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