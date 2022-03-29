"Ты захватить нас, собака, и не мечтай": в Лісапетном батальйоне пообещали перегрызть глотку Путину

Коллектив записал новую песню, в которой высмеяли армию страны-оккупанта и отправили послание Путину.
Украинская группа "Лісапетний батальйон" презентовала песню "Зібрались бабоньки", в которой высмеяла "русских упырей".
На своем канале в YouTube коллектив показал мощный клип в поддержку Украины и с меткыми высказываниями в адрес президента страны-агрессора.
"Зібрались бабоньки в неділю на зорі
Бо нашу землю топчуть руські упирі
Ой, баби, бабоньки, в нас доля не проста
Бо вже палають наші села і міста.
Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють
Бо наших баб, як тільки допечуть,
Вони тебе і в бункері знайдуть
Горло зубами тай перегризуть
Ти захопити нас, собака, і не мрій,
Твої солдати вже пішли на перегній,
Твою орду, як "Тузік грєлку" ми порвем,
А хто не з нами – тих навіки проклянем
Ви захопити хтіли нас за пару днів,
Та залишились без зубів і без трусів,
Відчули силу і відвагу козака –
То це ще баби не включалися, пока
Ми всіх рашистів передушим, як клопів,
В житті ніколи не пробачим москалів,
Підете в напрямку ви свого корабля,
Аж від курилів і до самого кремля", – поется песни.
Стоит отметить, что ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
Также мы сообщали, что украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.
Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.
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