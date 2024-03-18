"Ты просто редкая...": украинская продюсерка обматерила предательницу Повалий

Мозговая несдержанно высказалась о предательнице Таисии Повалий после выборов в террористической РФ.

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Мозговая рассказала, что думает о предательнице Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская продюсерка Алена Мозговая не смолчала после новости о том, что Таисия Повалий, которая предала Украину и уехала жить в страну-оккупанта Россию, приняла участие в выборах президента РФ.

На своей странице в Facebook Мозговая написала новый пост, в котором буквальна "разнесла" Повалий за ее поступок.

"Тая, ты не просто Тая. Ты просто от природы редкая блудница (нецензурная лексика - ред.), которая предала все! Себя, страну, землю, на которой ты родилась, ты предала тех, кто в тебя верил и учил, тех, кто радовался твоим успехам и отдавал уважение твоему таланту. Помни об одном! Предателей, мягко говоря, не любят там и ненавидят здесь", – написала она.

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Мозговая также отметила, что Повалий потеряла связь с родом.

"Уверена, они отказались иметь дело с той, которая поддерживает убийц, палачей, насильников, воров и просто никчем. Подобное притягивает подобное. Закон Вселенной. И тебя, видно, потянуло", – резюмировала Алена.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Добавим, недавно Таисия Повалий прокомментировала свою национальность и раскрыла творческую миссию, которая прекрасно вплелась в канву "освободительной и объединяющей" цели кровопролитной войны, которую развязала страна-оккупант Россия.

А также предательница Таисия Повалий снялась в РФ в пропагандистском клипе на песню "Катюша" с китаянкой, которая пела в уничтоженном русскими Мариуполе.

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