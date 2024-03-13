Таисия Повалий назвала свою национальность и раскрыла пропагандистскую миссию

Певица продолжает распространять тлетворный нарратив от страны-агрессора.

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Таисия Повалий вспомнила, что она украинка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Певица Таисия Повалий недолго скрывала свою позицию относительно войны в Украине - вопреки тому, что родилась, выросла и стала популярной она в нашей стране, артистка живет в стране-оккупанте и поддерживает военную политику рф.

Кроме того Повалий стала в стране-агрессоре стала своеобразным символом пропагандистского нарратива про "братские народы", и всячески его транслирует в своих интервью и выступлениях. Так недавно в Сети появился фрагмент общения артистки с журналистами, в котором она сделала провокационное заявление.

Певица прокомментировала свою национальность и раскрыла творческую миссию, которая прекрасно вплелась в канву "освободительной и объединяющей" цели кровопролитной войны, которую развязала страна-оккупант.

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Не постеснялась Повалий анонсировать выход нового альбома, в который она планирует включить песни на русском и на украинском языках. "Я очень хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-российская украинка!" - заявила певица.

Смотрите фрагмент интервью Таисии Повалий:

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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