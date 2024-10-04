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"Ты мой": Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко

Элина Чигис
4 октября 2024, 13:16
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Ирина Билык заинтриговала поклонников изменениями в личной жизни.
Дмитрий Коляденко, Ирина Билык
Ирина Билык приготовила обед для Дмитрия Коляденко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official/, instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская популярная певица Ирина Билык показала, как проводит время со своим экс-мужем Дмитрием Коляденко.

На своей странице в соцсетях Билык опубликовала фото Дмитрия, который держал в руках две порции обеда – котлету с салатом и с картофельным пюре. А также артистка дополнила снимок своей песней "Ти мій".

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Оказалось, пара провела совместный обед, а блюда приготовила Ирина. Фанаты сразу же предположили, что звезды снова вместе.

"Вы снова вместе? Коляденко говорил, что больше никогда!";

"Крутая вы пара, Ирина и Дмитрий!":

"О, Ира уже помирилась с Димой!", - написали поклонники.

Кто такая Ирина Билык?

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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