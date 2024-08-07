Билык показала сына-красавчика и обратилась за помощью

Ирина Билык редко делится фотографиями своего младшего сына.

https://stars.glavred.info/bilyk-pokazala-syna-krasavchika-i-obratilas-za-pomoshchyu-10586477.html Ссылка скопирована

Ирина Билык просит совета у своих подписчиков / Коллаж Главред, фото Instagram/bilyk_iryna bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык поделилась редким фото своего сына Табриза, а также обратилась за советом к своим подписчикам.

Соответствующим фото она похвасталась в Instagram. На изображении виден мальчик с всколоченными волосами. Фото было сделано, вероятно, на пляже. В частности, улыбающийся Табриз мило позировал перед объективом фотокамеры и демонстрировал свою густую мокрую шевелюру.

По словам самой певицы, у ее сына непослушные волосы. "Друзья, нужен ваш совет! Какой детский шампунь лучше подходит для непослушных волос? Поделитесь своими находками!" – обратилась певица к своим фоловерам.

видео дня

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее во время недавнего интервью певицы Ирины Билык для "Нашего радио", у нее спросили, с кем интимная жизнь у нее была лучше - с Дмитрием Коляденко или с Дмитрием Дикусаром. Ирина не стала скромничать и ответила совершенно откровенно - оба мужчины в постели были для нее выше всяких похвал и близость с ними навевает на нее приятные воспоминания.

Ранее Билык призналась, что решила принять кольцо и ухаживания мужчины, но начала пара с малого - со свиданий. Певица также рассказала, что нового жениха зовут Николай, он родом из Тернополя. Там у решительного ухажера собственная парикмахерская.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред