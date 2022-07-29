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"Традиция": Киркоров показал, как зажимается с Лорак в Крыму

29 июля 2022, 19:45

Певец уже открыто поддерживает войну России против Украины.

Киркоров, Лорак
Киркоров, Лорак / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который все-таки решил выступить за войну в Украине, похвастался совместным фото с Ани Лорак.

После того как Киркоров проведал раненых оккупантов в госпитале, он решил навестить свое "место силы" в Крыму, на котором он уже бывал с Лорак в 2010 году.

Совсем юную Лорак на фото почти не узнать - это сейчас она сильно набрала в весе и выступает только для россиян, а не как это было раньше.

Киркоров, Лорак
Киркоров, Лорак / скриншот

Кстати, за время войны Росси против Украины она еще ни разу не выступила со словами поддержки к украинцам, которые гибнут от ракет и пуль российских оккупантов.

Напомним, певица Ани Лорак, которая упорно молчит об убийствах украинцев россиянами, отменила свои концерты в стране-агрессоре. Теперь ее поклонники не могут вернуть деньги за билеты.

43-летняя Лорак должны была дать концерт в Нижнем Тагиле, но выступления не состоялось, несмотря на то, что россияне заплатили деньги за билеты, которые организаторы мероприятия не торопились отдавать обратно.

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