Тоня Матвиенко рассказала, что похудела на 10 килограмм

Тоня Матвенко призналась, что долгое время не смотрела на себя в зеркало.

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Тоня Матвиенко похудела на 10 килограмм / Коллаж Главред, фото Viva.ua

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая не так давно потеряла маму, народную любимицу Нину Матвиенко, похудела на 10 килограмм.

Об этом она рассказала в интервью изданию Viva.ua.

По словам артистки, причиной похудения стало горе.

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"Я не хочу больше худеть. И я волнуюсь, что будут на лице видны годы (улыбается). Надо заняться спортом. В спортзал я еще не пошла, не могу, пока не имею ни физических, ни моральных сил. Но нужно", - говорит она.

Артистка отмечает, что когда Нина Матвиенко ушла из жизни, друзья завесили все зеркала в доме.

"Уже где-то неделя прошла, тяжело без зеркал жить и папу, и Арсену, и Нине. И тут папа говорит, что завешивают зеркала там, где человек умирает. А мама в больнице скончалась, а не дома. И мы сняли все простыни с зеркал. Я подошла к зеркалу, посмотрела на себя и подумала: "Боже, как я хороша! Нет, всем врагам назло я возьму себя в руки". Это была моя мечта: хорошо выглядеть и быть стройной. Я увидела себя худой, измученной и красивой. Я даже полюбила себя в этот момент", - добавляет Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня призналась, что и сама Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали про болезнь случайно - в августе у певицы просто заболел живот, она обратилась к врачу и услышала страшную новость.

Ранее Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

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