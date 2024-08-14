Тодоренко рассказала о третьем ребенке

Ведущая не собирается пока становится матерью в третий раз.

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Регина Тодоренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Ведущая и певица Регина Тодоренко, которая предала Украину и живет в стране-террористе РФ, заговорила про третьего ребенка.

Как пишут пропагандистские СМИ, Тодоренко, которая уже воспитывает двоих детей, ответила на вопрос о третьем ребенке. "Когда мне задают „очень деликатный" вопрос: „Когда за третьим?", — часто я отвечаю, что третий ребенок у меня уже есть. Кто давно за мной следит, тот знает, что речь идет о моей книге", — призналась артистка.

Как известно, Тодоренко воспитывает двоих сыновей с наркоманом Владом Топаловым. Ее не раз уже подозревали в третьей беременности. Однако Тодоренко пока не дает комментариев относительно еще одной беременности.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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