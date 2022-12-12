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"То ли баба, то ли мужик": Волочкову перепутали с трансвеститом, Панину понравилось

12 декабря 2022, 01:33
Поклонники возмущены внешностью Анастасии Волочковой, но не актер Алексей Панин.
Анастасия Волочкова
Волочкову перепутали с трасвеститом, Панину понравилось / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова повидалась с Дедом Морозом и стала посмешищем в сети.

На своей страничке в Instagram она показала, как к ней домой "совершенно случайно" забрел Дед Мороз.

"Волшебство из рук Деда Мороза. Этот вечер стал началом моих счастливых эмоций жизни!", - сообщила Волочкова в подписи к кадрам.

Поклонники балерины не разделили предпраздничное настроение балерины и были возмущены ее внешностью, но не актер Алексей Панин - он отметил лайком публикацию Волочковой.

Волочкова
Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Боже, что она все время несёт. Очень жаль людей которые постоянно вынуждены с ней контактировать, такой словесный понос бесконечный, не каждый выдержит "К старухе дед мороз пришел или белочка? До НГ далековато", "Похожа на трансвестита, то ли баба, то ли мужик, непонятно", "Она реально с куполом не дружит, жалко бабулю", "Где стилисты?!!!! Приведите её наконец то в порядок", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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