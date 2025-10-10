Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: 'Это состояние надо полюбить'

Тина Кароль раскрыла, как живет с болью утраты.

Тина Кароль вспомнила о смерти мужа / фото: instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль встретилась с поклонницей

Певица заговорила о потере мужа

Украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о своих эмоциях после потери мужа. Она сделала это в рамках проекта "Краса в тобі", чтобы помочь женщинам, которые потеряли родных на войне.

В новом выпуске Тина пообщалась с девушкой по имени Алина, которая потеряла мужа на фронте, а впоследствии пережила пропажу без вести брата. Чтобы поддержать свою поклонницу, Тина рассказала о собственном опыте жизни с болью утраты.

"Боль заглушится, возможно, но десятилетия должно пройти точно. Это состояние надо полюбить и принять", - сказала Тина.

Тина Кароль встретилась с женой погибшего военного / фото: instagram.com, Тина Кароль

Алина же призналась, что до сих пор не может смириться с тем, что любимого больше нет рядом. Она продолжает писать мужу сообщения, чтобы увидеть две галочки - как иллюзию того, что он жив и читает ее слова.

"Земля уходит из-под ног, и ты прекращаешь жить - просто существуешь", - рассказала девушка о своих чувствах.

Тина Кароль о потере мужа / фото: instagram.com, Тина Кароль

Также героиня проекта поделилась, почему именно Тину Кароль она мечтала увидеть лично.

"Она невероятно сильная и эмоционально мне очень близка", - призналась Алина.

Тина Кароль поговорила с поклонницей / фото: instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль - личная жизнь

Тина Кароль и продюсер Евгений Огир познакомились в 2005 году во время работы над творческими проектами. Их отношения быстро переросли в любовь, и уже в 2008 году пара поженилась. В том же году у них родился сын Вениамин. К сожалению, в 2013 году Евгений Огир умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. С тех пор Тина Кароль неоднократно признавалась, что память о муже остается для нее главным источником силы и вдохновения.

Тина Кароль / Главред

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

